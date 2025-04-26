Члены узбекской ОПГ устроили массовую поножовщину в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дубае две банды из Узбекистана устроили разборки с применением ножей, об этом сообщили в МИД государства. По данным ведомства, полиция задержала 15 человек. Власти ОАЭ при этом отметили, что такое поведение может негативно сказаться на безвизовом режиме между государствами.

Официальные лица ОАЭ заявили, что расследование инцидента продолжается и что по данному делу задержаны 15 граждан Узбекистана. Также отмечено, что недавний рост преступлений и правонарушений, совершаемых узбекистанцами, может оказать негативное влияние на безвизовый режим между двумя странами, — сказано в сообщении.

Предварительно, в результате разборок погиб как минимум один человек. В МИД Узбекистана призвали соотечественников соблюдать приличия.

Ранее в Санкт-Петербурге подрались повара-мигранты. Конфликт произошел на улице Бухарестской и завершился смертью одного из участников конфликта. Погиб 46-летний гражданин Узбекистана. Убийцу задержали в Пушкине. Ему вменяют умышленное причинение здоровья, повлекшее смерть человека.

До этого в подмосковном Ермолино толпа из нескольких десятков приезжих напала на полицейских, которые задержали их друга. После этого был закрыт хостел, где проживали мигранты. Очевидцы засняли, как мужчины повалили одного из полицейских на землю и начали бить его по голове.