Члены Совбеза ООН отвергли попытку США вернуть санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/dd81cf40-e6ef-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Большинство постоянных и временных членов Совета Безопасности ООН отвергли инициативу США о возвращении санкций в отношении Ирана.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. 20 августа госсекретарь США Майк Помпео адресовал председателю Совбеза запрос Вашингтона о возвращении санкций. Члены органа направили председателю письма, в которых изложили свою позицию.

По словам Небензи, почти все страны чётко заявили, что США не могут ввести в действие параграф 11 из резолюции ООН 2231, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном. Указанный параграф оговаривает, что любое государство — участник соглашения по иранской ядерной программе может указать на нарушение условий сделки и потребовать введения санкций.

21 августа госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что американская сторона сделает всё возможное для ограничения поставок оружия из России и Китая в Иран. Глава Госдепа заявил о возвращении одобренных ООН санкций против Тегерана как о свершившемся факте, писал NEWS.ru.