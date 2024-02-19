Политика США заставила страны НАТО бояться нападения России Bloomberg: НАТО опасается нападения России из-за отсутствия помощи от США

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Представители стран — членов НАТО обсудили риски возможного нападения России на Альянс в условиях отсутствия поддержки со стороны США, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его данным, члены военного блока все чаще выражают сомнение в том, что Вашингтон придет к ним на помощь в случае начала конфликта с Москвой. К таким выводам европейские политики пришли на фоне приостановки финансовой поддержки Украины.

Обсуждение велось на полях Мюнхенской конференции по безопасности, участие в которой приняли министры обороны стран НАТО. Они выразили обеспокоенность в связи с тем, что правительство США до сих пор не выделило Украине помощь. Министры разрабатывают план действий на тот случай, если публичный отказ США от поддержки стран НАТО «побудит Россию совершить прямое нападение на союзника Альянса». Собеседники агентства признаются, что если раньше на конференции царила атмосфера решительности, то сейчас генералы НАТО и министры выражают неуверенность.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Вашингтон может официально объявить о выходе из НАТО в том случае, если Дональд Трамп станет президентом. Кандидат на пост главы государства отметил, что он не будет защищать членов Альянса, не исполняющих финансовые обязательства.