Члены королевской семьи ответили на безумные теории о пропаже Кейт Миддлтон Daily Mirror: Кейт Миддлтон появится на публике после Пасхи

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, перенесшая плановую операцию на брюшной полости в январе, может вернуться к королевским обязанностям после католической Пасхи 31 марта, пишет Daily Mirror. Представитель Кенсингтонского дворца в официальном заявлении попытался успокоить британцев после появления различных теорий о местонахождении Миддлтон. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья принцессы Уэльской «после того, как она два месяца находилась вне поля зрения общественности», говорится в сообщении.

В январе Кенсингтонский дворец сообщил об операции принцессы, а также о том, что они будут предоставлять информацию о существенных изменениях в состоянии ее здоровья. Они добавили, что Кейт продолжает чувствовать себя «хорошо», — сообщает издание.

Также в официальном сообщении говорится, что принцесса Уэльская надеется, что общественность поймет ее желание поддерживать как можно более нормальную жизнь для своих детей и ее желание оставить конфиденциальной личную медицинскую информацию. Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Миддлтон усилились после того, как принц Уильям отказался присутствовать на поминках своего крестного отца, короля Греции Константина, из-за «личного дела».

Согласно королевскому источнику, отсутствие Уильяма на мероприятии не было связано с продолжающимся восстановлением принцессы Уэльской дома в Виндзоре после абдоминальной операции, — сообщает Daily Mirror.

41-летняя Миддлтон в последний раз появилась на публике в конце декабря 2023 года. Некоторые британцы предположили, что принцесса на самом деле находится в Майами, где восстанавливается после бразильской подтяжки ягодиц. Другая теория предполагает, что Кейт пожертвовала королю Карлу III свою почку.

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей строят теории заговора вокруг ситуации с больничным супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. Поклонники королевской семьи считают странным, что она так долго не появляется на публике. Их насторожило, что принцесса Уэльская выписывалась из больницы после операции не публично.

Некоторые предположили, что причина кроется в скором разводе с принцем Уильямом и таким образом Миддлтон показывает, что больше не намерена выполнять королевские обязанности. Другие считают, что у Кейт мог случиться нервный срыв, из-за чего она нуждается в покое.