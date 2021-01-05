Членов Конгресса США перевезли на военную базу Форт Макнейр

https://static.news.ru/photo/385ca798-5075-11eb-a259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott - Pool Via Cnp/Global Look Press

Члены Конгресса США были эвакуированы от Капитолия на военную базу Форт Макнейр, расположенную поблизости. Там американские законодатели продолжат процедуру утверждения итогов выборов президента, сообщает CNN.

По данным телеканала, эвакуация конгрессменов пока не окончена.

Между тем, сенатор Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) сообщил, что персонал конгресса перед эвакуацией успел забрать бюллетени коллегии выборщиков, а значит, утверждение итогов выборов может произойти в другом месте.

Бюллетени коллегии выборщиков были спасены из зала заседаний Сената [Конгресс]. Если бы наш квалифицированный персонал не забрал их, они были бы сожжены учинившей беспорядки толпой, — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Президент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка на Капитолии.

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».