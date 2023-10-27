Член экипажа самолета попал в больницу из-за «странного запаха» на борту

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Одного из членов экипажа крупнейшей в Австралии авиакомпании Qantas госпитализировали после того, как борт приземлился в аэропорту Мельбурна, сообщает 9News. Причиной госпитализации стал «странный запах» на борту летательного аппарата. В аэропорту Мельбурна сообщили, что к самолету были направлены бригады врачей. При этом никто из пассажиров на состояние здоровья не жаловался, инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

Пилоты, выполнявшие рейс из Канберры в Мельбурн, сообщили о необычном запахе в кабине перед посадкой. <...> Медицинская помощь пилотам не потребовалась, однако один из членов экипажа был доставлен в больницу для дальнейшего медицинского обследования, — заявил представитель авиакомпании.

В мае самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неприятного запаха, исходившего из грузового отсека. В нем находился тропический фрукт дуриан, известный своим резким запахом. Причиной запаха является содержащаяся в нем сера, которая при взаимодействии с воздухом окисляется. В результате этого сработали датчики самолета, и пилоты решили развернуть борт.

Ранее 59-летний москвич пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер по борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом. Смерть наступила в результате сильнейшей передозировки.