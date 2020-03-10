https://static.news.ru/photo/3b8db316-62ab-11ea-82db-fa163e074e61_660.jpg Фото: DPSUkraine/Facebook

Пограничники киевского аэропорта Жуляны не пустили на Украину гражданина РФ, члена «Единой России», прилетевшего из Минска. Как уточнили в Госпогранслужбе, мужчина 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях. Он также сообщил о намерении провести переговоры по добыче гранита.

В ходе дополнительной проверки выяснилось, что россиянин, представившийся гендиректором одного из расположенных в РФ литейно-механических заводов, был награждён медалью «За возвращение Крыма». Мужчине отказали в пропуске через границу и «в интересах обеспечения национальной безопасности» запретили въезд на Украину на три года, уточняется в пресс-релизе.

В 2019 году на Украину не пустили более семи тысяч граждан России. Как писал NEWS.ru, одним из решающих фактов для местных пограничников является вопрос посещения полуострова Крым.