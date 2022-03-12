Член украинской делегации Арахамия уточнил сведения о новых переговорах

Член украинской делегации и руководитель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил время начало очередного раунда украинско-российских переговоров. Они начнутся в понедельник, 14 марта, в 10:30, пишет «Страна.ua».

Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры, — сказал Арахамия.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк накануне заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно. Готовящийся раунд переговоров между сторонами будет уже четвёртым. На этот раз Москва и Киев подведут предварительные итоги.

В ходе второго раунда была достигнута договорённость о совместном обеспечении гуманитарных коридоров. Они предназначены для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи и лекарств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации на переговорах заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.