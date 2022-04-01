Признание России Украиной «государством-террористом» объяснили отчаянием

Член Совфеда Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Украина признала Россию государством-террористом от отчаяния. По его мнению, киевские власти понимают, что уже не могут ничего сделать. Сам парламентарий считает, что РФ является большим другом Украины, только в Киеве думают иначе.

Это всё от отчаяния. На самом деле Россия — большой друг Украины, только они от этой дружбы движутся уже многие годы, с момента обретения Украиной независимости. Они до сих пор не поняли: чтобы Украина была развитым государством, мирным, цивилизованным, развивающимся, для этого им надо было принять два очень важных решения с 1991 года. Первое: Россия — это дружественное государство, с которым надо строить отношения в мире и согласии. И второе: сохранить историческое наследие Украины, которое было до 1991 года, то есть общую историю, культуру, язык. Они всё это разрушили, — сказал Цеков.

Политик добавил, что подобные решения показывают, что украинские власти намерены и дальше портить отношения с РФ. По мнению члена Совфеда, специальная военная операция РФ имеет полное право на проведение с учётом нынешних действий властей Украины.

Они должны установить мир на Украине, а они занимаются тем, что продолжают войну. Им же объяснили, что Россия не будет наносить удары по гражданским объектам и депутатам, у них появилась смелость, и они начали принимать такие решения, которые не способствуют достижению мира, — считает Цеков.

Он выразил надежу, что после спецоперации через несколько лет на Украине появятся здравомыслящие политики, и люди, которые сделают Украину развитой и процветающей страной, а нынешняя власть, по мнению члена Совфеда, на это не способна.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, объявляющий Россию «государством-террористом». Кроме того, в стране вводится запрет на использование символики Z и V в контексте военных действий. Отмечается, что цель инициативы — защита Украины в информационном пространстве.