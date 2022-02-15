Чижов предупредил о готовности России ответить в случае нападения Украины

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет предпринимать действий по Украине, если Москву «на это не спровоцируют». По его словам, если украинцы предпримут атаку против России, то она ответит, сообщает газета The Guardian.

Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим, — сказал Чижов.

Он добавил, что численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях «Запад-21» в сентябре 2021 года, но тогда никто не сказал и слова.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину. Однако, по его словам, в этой ситуации требуются некоторые успокаивающие сигналы, чтобы не вернуться к состоянию холодной войны. По мнению Фраттини, у России нет никакого намерения вторгаться на Украину, ведь в таком случае она не получила бы особой выгоды.