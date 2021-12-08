Читатели журнала Time назвали президента Бразилии человеком года

Читатели американского журнала Time назвали человеком года президента Бразилии Жаира Болсонару. Он получил почти четверть всех голосов участников опроса. Второе место досталось экс-президенту США Дональду Трампу.

Из более чем 9 млн голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год — к сожалению или к счастью — Болсонару получил 24% голосов, — написано в материале Time.

На втором месте оказался экс-президент США Дональд Трамп. Ему свои голоса отдали 9% читателей. На третьем месте оказались врачи, борющиеся с пандемией коронавируса, их результат — 6,3%.

13 декабря будет объявлен человек года по версии редакции журнала Time.

В 2021 году специальная комиссия сената Бразилии просила Верховный суд и прокуратуру провести расследование в отношении Болсонару. Это произошло после его высказываний о коронавирусе. На минувшей неделе верховный суд Бразилии санкционировал расследование из-за высказываний президента о связи вакцинации от COVID-19 с риском развития СПИД.

В 2020 году читатели журнала Time отдали первое место медсёстрам, врачам, сотрудникам служб доставки и продуктовых магазинов, а также «многим другим, рисковавшим своей жизнью на передовой пандемии COVID-19».

Ранее также сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от прививки против коронавирусной инфекции. Он объяснил своё решение наличием достаточного количества антител, чтобы противостоять COVID-19.