Британцев разгневал ультиматум Байдена Читатели Telegraph пришли в ярость из-за ультиматума Байдена в адрес Лондона

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Джо Байден

Читатели газеты The Telegraph раскритиковали сообщение о том, что президент США Джо Байден отменит визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения по Североирландскому протоколу. Британцы отметили, что Вашингтон угрозами пытается повлиять на внутреннюю политику других стран. Они порекомендовали Белому дому «держать свой нос подальше» и заняться своими делами.

Это прекрасно, мистер Байден. Вы делаете это, потому что, вопреки общим ожиданиям, мы больше не получаем приказов от ЕС, и мы, конечно же, не собираемся позволять правительству США корректировать нашу политику, — написала пользователь под ником Susan Lundie.

G J White назвал Байдена «белым Обамой» и обвинил в колониальных предрассудках.

В июне Лондон представил законопроект, который в одностороннем порядке пересматривает изменение положений Североирландского протокола. Документ вызвал недовольство ЕС, и Еврокомиссия начала процедуру разбирательства.

Ранее Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание во время выступления в штате Делавэр. К конфузу привела очередная оговорка Байдена, перепутавшего отца и деда супруги. Американский лидер был участником встречи, посвященной пособиям для ветеранов, и поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны «неожиданным образом».