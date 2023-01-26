Читатели Telegraph высмеяли Байдена, запутавшегося в имени Риши Сунака

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

Читатели газеты The Telegraph высмеяли президента США Джо Байдена, запутавшегося в имени британского премьера Риши Сунака. Во время выступления, посвященного поддержке Украины, американский президент ошибся, назвав Сунака Сануком.

Как отмечает издание, это не первый раз, когда Байден не смог выговорить фамилию британского лидера. В октябре прошлого года президент США, поздравляя Сунака с занятием поста премьера, назвал его «Рашидом Сануком». Нынешняя же оговорка вызвала ряд язвительных комментариев, авторы которых заявили, что Байден «впал в маразм», называли его идиотом, а также предположили, что президент не в состоянии правильно произнести и собственное имя.

Учитывая постоянную смену премьер-министров [в Великобритании], я не удивлен, что Байден сейчас не запоминает их имена. Трудно уследить! — сыронизировал пользователь Al Gallacher.

Ранее президент США решил поздравить с днем рождения родственницу легендарного правозащитника Мартина Лютера Кинга Андрею Уотерс Кинг, однако забыл ее имя при произнесении поздравительной речи. Национальный комитет Республиканской партии США отметил в Twitter, что Байден заменил имя женщины «неразборчивым бормотанием».