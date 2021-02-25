Читатели Le Figaro потребовали от Запада оставить Россию в покое

https://static.news.ru/photo/4e6e6dd8-7810-11eb-8607-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 24 февраля с видеообращением в ходе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, раскритиковал Запад, который, по его мнению, пользуется пандемией коронавирусной инфекции для преследования собственных интересов. Слова российского политика были опубликованы французским журналом Le Figaro и вызвали оживлённую реакцию у читателей издания.

Лавров, в частности, напомнил, что некоторые страны проигнорировали призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Российский министр усмотрел в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств.

В комментариях к публикации оказалось много слов в пользу России. Французские читатели журнала, вопреки позиции властей, выразили поддержку и уважение Лаврову.

Запад нарушает все нормы права, все международные законы и конвенции, а также суверенитет России, но, напоминая об этих очевидных вещах, они сами обвиняют Россию. Уже несколько лет умножаются нападения на Россию и запугивания, у российских границ развёртывают войска, растёт количество махинаций, лжи и санкций, весь мир становится свидетелем скандальной агрессии Запада против России. И эти хищники имеют наглость утверждать, что Россия — агрессор и угроза, — пишет пользователь под ником gauloisrefractaires.

Солидарны с ним и другие комментаторы, называя противников РФ русофобами. По мнению одного из пользователей, Евросоюз и Франция становятся всё более похожими на антиутопические миры Джорджа Оруэлла. А ещё один из читателей высоко оценил лично Лаврова, заявив, что он стоит на голову выше «дипломатов-лизоблюдов», идущих на поводу у США.

Пользователь DARIUS47 и вовсе считает, что проблема отношения к России заключается в НАТО. Он отмечает, что страны, не являющиеся членами Альянса, имеют прекрасные отношения со страной.

Мы должны положить конец Североатлантическому альянсу. Мы видим, что европейские страны, не являющиеся членами НАТО, имеют в основном отличные отношения с Россией. Поэтому достаточно упразднить НАТО и переформировать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ. — NEWS.ru) без участия Северной Америки, — уверен читатель.

Ещё один комментатор заключает, что Евросоюз и другие страны Запада ошиблись в выборе врага. Они равняются на США, но при этом ничего не получают взамен.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия не будет разрывать отношения с Европейским союзом по своей инициативе, заявил постоянный представитель Москвы при ЕС Владимир Чижов. Он допустил, что Россия может дать асимметричный ответ на новые враждебные действия со стороны ЕС. Постпред подчеркнул, что разрыв отношений с Евросоюзом властями РФ не обсуждался.