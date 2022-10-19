Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что германские власти совершили ошибку, положившись на российские энергоресурсы. Пользователи соцсетей указали на глупость слов политика и напомнили, что экономика Германии была сильной в последние годы из-за дешевых поставок газа и нефти из РФ.

Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно, написал один из комментаторов.

Еще один пользователь заявил, что после таких заявлений можно эмигрировать в США. Другой высказал мнение, что Бербок работает не на Берлин, а на Вашингтон.

Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи, — возмутился читатель портала.

Другой комментатор предположил, что Бербок относится к такому типу людей, которые думают, что «электричество производится розетками, вода — кранами, а бензин — заправочными станциями».

Ранее читатели немецкого издания FAZ раскритиковали слова Бербок о том, что требовать проведения переговоров с Россией наивно, и что европейские страны должны выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой». Комментаторы призвали главу ведомства отправиться на Украину.