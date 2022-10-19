Читатели «Гуаньча» высмеяли главу МИД ФРГ из-за слов об энергоресурсах

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что германские власти совершили ошибку, положившись на российские энергоресурсы. Пользователи соцсетей указали на глупость слов политика и напомнили, что экономика Германии была сильной в последние годы из-за дешевых поставок газа и нефти из РФ.

Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно, — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь заявил, что после таких заявлений можно эмигрировать в США. Другой высказал мнение, что Бербок работает не на Берлин, а на Вашингтон.

Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи, — возмутился читатель портала.

Другой комментатор предположил, что Бербок относится к такому типу людей, которые думают, что «электричество производится розетками, вода — кранами, а бензин — заправочными станциями».

Ранее читатели немецкого издания FAZ раскритиковали слова Бербок о том, что требовать проведения переговоров с Россией наивно, и что европейские страны должны выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой». Комментаторы призвали главу ведомства отправиться на Украину.