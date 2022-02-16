На Западе потребовали извинений от СМИ за публикации о «вторжении» России

После того как прогнозы западных СМИ о «вторжении» России на Украину не сбылись, пользователи потребовали от изданий извинений. Так, у читателей британской газеты Daily Mail возникло большое количество вопросов, в том числе о том, когда будут принесены извинения за ложь и разжигание войны.

Эй, Daily Mail, сегодня вы обещали войну. Во сколько начало? О да, вас разыграли так же, как Байдена. Чёртовы СМИ опять врут, — выразил недовольство пользователь metalmonk.

Один из читателей под никнеймом waguitarman считает, что НАТО — это проблема, а не решение. По его мнению, Альянс ещё больше дестабилизировал ситуацию на Украине, снабдив страну тоннами оружия.

Проклятые русские! Разве они не знают, что сегодня среда! Они должны были вторгнуться сегодня, так сказали в газете, они же никогда не ошибались! — с иронией высказался Anomander Rake.

Micky MOJO поинтересовался в комментариях, когда британская газета опубликует извинения «за разжигание войны в DM».

Но...но...но... вы сказали, что всё начнётся в среду?? Вы же не признаете, что ошиблись, вернее, опять соврали?? — выразился один из читателей с никнеймом Logz.

Ранее западные издания опубликовали материал, в котором говорилось, что Россия «нападёт» на Украину в ночь на 16 февраля (в 03:00 по киевскому времени). В публикации было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины авиация, а затем начнётся наземная операция. Британцы при этом уточнили, что Москва также использует тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», чтобы нанести мощные удары по украинским военным. Журналисты сообщали, что несмотря на заявления об отводе российских войск от границ с Украиной, война неизбежна.