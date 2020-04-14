Мир

Чистый воздух и довольные звери: положительные последствия изоляции

15:42, 14 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса всего за несколько месяцев кардинально изменила наш мир. Половина населения на карантине, заводы не работают, самолёты не летают, поезда почти не ходят, а машин на улицах стало в разы меньше. Но, как говорится, нет худа без добра. Оказалось, всеобщая самоизоляция имеет и весьма положительный эффект. Только не для людей, а для природы. Без разрушительного влияния человека планета начала восстанавливаться, и результат уже налицо. Подробности — в материале NEWS.ru.

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