«Чистая трусость»: Запад жёстко отреагировал на приговор Навальному

Приговор Алексею Навальному вызвал резкую, но вполне ожидаемую критику на Западе. Европейские лидеры призвали немедленно освободить оппозиционера, а в США пригрозили ввести санкции против лиц, причастных к приговору Навальному. Западные СМИ же назвали суд над политиком самым важным политическим процессом в России за последние 15 лет.

Одной из первых о деле Навального высказалась комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она обратила внимание на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал приговор Навальному по делу «Ив Роше» необоснованным.

Сегодняшнее судебное решение о тюремном заключении Алексея Навального в исправительной колонии сроком на три с половиной года не вызывает доверия и противоречит международным обязательствам России в области прав человека, — подчеркнула Миятович.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить Навального и назвала решение суда далёким от законности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал похожее заявление.

Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему храбрым и самоотверженным, — написал Джонсон в Twitter. — В противоположность, сегодняшнее решение суда было чистой трусостью и не соответствовало базовым стандартам правосудия.

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал твит на русском языке, в котором также назвал приговор Навальному недопустимым.

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Французская газета Le Monde посчитала твит Макрона неслучайным. Журналисты издания обратили внимание, что скорость заявлений, выпущенных по следам решения российского суда, говорит о том, что они были написаны заранее. Это значит, что мировые лидеры практически не сомневались в том, что приговор будет обвинительным.

Резкие слова, высказанные непосредственно главой государства, демонстрируют степень озабоченности раскручиваемой Москвой репрессивной спиралью, которая наблюдается в последнее время в Париже, — заключает Le Monde.

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил про международные обязательства России по соблюдению принципа равенства перед законом и права на свободу собраний. А сенатор Митт Ромни заявил, что собирается внести в верхнюю палату конгресса законопроект о санкциях против лиц, причастных к преследованию российского оппозиционера.

Газета The New York Times посчитала , что «хореография судебного процесса» была подчинена цели создать видимость открытости и соблюдения международных норм: на судебное заседание допустили иностранных дипломатов и журналистов, специально выбрав для этого зал попросторнее. Однако тюремное заключение самого известного оппозиционера в стране грозит Кремлю теми последствиями, которых он до сих пор стремился избежать, — превращением Навального в политического мученика.

Решение отправить его в тюрьму решает проблему его непосредственного участия в политической жизни страны, — замечает The New York Times. — Но это может придать сил его сторонникам и сплотить российскую оппозицию, выступающую против Путина, вокруг Навального.

Британское издание The Guardian назвало события 2 февраля одним из самых знаковых эпизодов гонений на российскую оппозицию и сообщило о задержании более 1000 протестующих в день судебного заседания.

Решение суда делает Навального самым выдающимся политическим заключённым в России, — считает The Guardian. — Это может быть самый важный вердикт против врага Путина с 2005 года, когда был осуждён олигарх Михаил Ходорковский.

Европейский портал EU Observer напоминает , что на днях, 5 февраля, в Москву приезжает верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Хотя визит был запланирован давно, ещё до того, как стало известно о суде над Навальным, тема гонений на оппозицию, скорее всего, станет одной из центральных на его переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Боррель заявил, что намерен встретиться с Навальным, и EU Observer гадает, позволят ли ему это сделать российские власти и какую риторическую стратегию он выберет.

Жозеп Боррель Unión Europea en Perú

Боррель может подыграть российской линии о необходимости восстановления отношений с ЕС, — пишет портал со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах. — В таком случае он будет вознаграждён позитивным освещением его визита в российской прессе. Но если Боррель займёт слишком критическую позицию, Лавров может публично принизить его на пресс-конференции.

Впрочем, Боррель будет далеко не первым западным дипломатом, использовавшим площадку переговоров для привлечения внимания к делу Навального. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции во время визита в Москву 2 февраля также заявила, что подняла тему российского оппозиционера на переговорах с Сергеем Лавровым.