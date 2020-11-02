Число жертв землетрясения в Турции выросло до 92

https://static.news.ru/photo/9931634e-1d3d-11eb-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aydin Cetinkaya/Global Look Press

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщило о гибели гражданина, пострадавшего при землетрясении.

Общее число жертв стихийного бедствия таким образом достигло 92, передаёт РИА Новости. Ранее также сообщалось о 994 пострадавших. В сообщении турецкого ведомства указывается, что 147 раненных при землетрясении находятся в больницах. На завалах пяти разрушенных зданий в Измире продолжаются работы по поиску и спасению пострадавших.

Отмечается, что после первого толчка зафиксировано 1323 афтершока.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Как передавал NEWS.ru, девять человек, причастных к строительству домов в Измире, обрушившихся при землетрясении, задержаны турецкой полицией.