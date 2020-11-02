Число жертв землетрясения в Турции выросло до 92

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщило о гибели гражданина, пострадавшего при землетрясении.
Общее число жертв стихийного бедствия таким образом достигло 92,
Отмечается, что после первого толчка зафиксировано 1323 афтершока.
Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
Как передавал NEWS.ru, девять человек, причастных к строительству домов в Измире, обрушившихся при землетрясении, задержаны турецкой полицией.