Число жертв землетрясения в Турции возросло до 49

https://static.news.ru/photo/8b78f250-1c14-11eb-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: İzmir’i Keşfet/twitter.com

В результате землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Измир на западе Турции, погибли по меньшей мере 49 человек. Об этом сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Всего погибли 49 граждан, один из них утонул, — сообщили в Управлении.

Повреждения получили 896 человек. 682 из них уже выписаны из медицинских учреждений.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует совершить поездку в пострадавший от сильного землетрясения город Измир на западе страны.