Число жертв землетрясения в Непале превысило 100 человек Reuters: число жертв землетрясения в Непале достигло 128

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 128 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные полиции. Ранее речь шла о 37 жертвах стихии.

Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128, — говорится в сообщении агентства.

В свою очередь AFP заявляет о по меньшей мере сотне пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии располагался в 36 километрах на юго-восток от непальского города Джумла, в котором проживают около девяти тысяч человек, и в 166 километрах на северо-восток от индийского города Бахрайч с населением 182 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине десять километров в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за этим цунами вызовет колебания воды высотой до метра. Метеорологи отметили, что этого достаточно, чтобы сбить человека с ног.