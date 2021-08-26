Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Число жертв терактов в аэропорту Кабула превысило 100 человек, включая американских военных. Погибли не менее 90 граждан Афганистана и 13 солдат США, пишет Wall Street Journal.

Два взрыва прогремели у международного аэропорта афганской столицы 26 августа. В первом случае неподалёку от отеля Baron себя взорвал террорист-смертник. Во втором взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль.

Ответственность за атаку на аэропорт взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Позже в аэропорту прозвучало ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.

Президент США Джо Байден, комментируя события, заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ*. Американский лидер заверил, то военные США выполнят свою миссию и проведут эвакуацию граждан из Афганистана.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.