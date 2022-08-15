Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек МЧС: число жертв взрыва в торговом центре в Ереване увеличилось до восьми человек

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Количество погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло восьми человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Констанян. Его слова приводит РИА Новости.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло восьми, — сообщил Констанян.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По имеющимся данным, пострадали 62 человека.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.