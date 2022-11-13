Число жертв взрыва в Стамбуле возросло Эрдоган сообщил, что число жертв взрыва в Стамбуле возросло до шести

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв взрыва на туристической улице Истикляль в Стамбуле возросло до шести, пострадали 53 человека, сообщает РИА Новости. Глава государства назвал случившееся «нападением с бомбой». По его словам, предварительные данные указывают на то, что это был теракт.

В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет 6 человек, ранения получили 53 человека, — сказал Эрдоган.

По его словам, виновные получат по заслугам.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу вылетел в Стамбул, сообщает телеканал NTV. Он займется координацией действий по расследованию причин взрыва.

Ранее стало известно, что полиция рассматривает случившееся как теракт.

В Сети появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.