Количество погибших при взрыве в афганской провинции Забуль возросло до 39 человек.
По словам представителя губернатора, повреждения получили около 140 человек, передаёт агентство
Двое погибших были военнослужащими. Остальные жертвы — гражданские лица, в том числе женщины, дети, пациенты и посетители, — сообщил он.
Взрыв произошёл в городе Калат, в местной больнице. Как заявил представитель губернатора, в результате случившегося медучреждение полностью разрушено.
Ранее News.ru писал, что в афганском городе Джелалабад произошёл мощный взрыв. Смертник подорвал себя у здания государственного центра по выдаче электронных удостоверений личности.