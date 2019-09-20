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Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Киев настаивает на письменном согласовании контактной группой «формулы Штайнмайера» по Донбассу. По его словам, это является одним из условий для встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».

Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие – мы ожидаем, что на трёх контрольных участках будут разведены войска, — заявил глава МИД...