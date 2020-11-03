Число жертв теракта в Вене увеличилось до трёх человек

https://static.news.ru/photo/9e4bae70-1d97-11eb-846d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Xinhua/Global Look Press

Количество погибших в результате теракта в Вене выросло до трёх человек, также ликвидирован один нападавший. Об этом сообщил президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль.

Три жертвы среди гражданских лиц, четвёртый погибший — сам преступник, — цитирует его РИА Новости.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что преступник был сторонником группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Группа неизвестных в понедельник, 2 ноября, открыла стрельбу возле синагоги в австрийской столице. Сообщалось о 15 раненых, среди которых сотрудник полиции. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Дипломат выразила соболезнования австрийцам.