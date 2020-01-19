https://static.news.ru/photo/41ebcbda-3a8d-11ea-aab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Количество погибших в результате ракетного удара по казарме армии Йемена в провинции Мариб возросло до 70.

Ещё 50 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник.

Первоначально было известно о 30 жертвах инцидента, затем их число увеличилось вдвое.

Власти Йемена обвиняют в обстреле мятежное хуситское движение «Ансар Аллах».

Ранее NEWS.ru писал, что в йеменском городе Эд-Далиа прогремел взрыв во время военного парада. В результате погибли не менее девяти человек и несколько десятков были ранены.