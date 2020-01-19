https://static.news.ru/photo/9829de3a-3ad6-11ea-8413-fa163e074e61_660.jpg Фото: sameer_alnamri/twitter.com

Число погибших в результате ракетного удара по казарме армии Йемена в провинции Мариб возросло до 100. Ранее сообщалось о 70 погибших и 50 раненых.

Власти Йемена обвиняют в обстреле мятежное хуситское движение «Ансар Аллах», передаёт телеканал «Аль-Джазира». По предварительной информации, целью атаки являлась мечеть на территории тренировочного лагеря 4-го полка йеменской армии.

В Йемене с августа 2014 года идёт противостояние между правительственными силами и хуситами. Наиболее активная фаза началась после вторжения в страну в марте 2015-го коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Действия против мятежников одобрили Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Позже к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт спровоцировал крупнейший гуманитарный кризис на планете. В ООН считают, что более 24 млн йеменцев — около 80% населения — нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что система противоракетной обороны Саудовской Аравии уничтожила над одним из жилых районов страны баллистическую ракету, выпущенную, предположительно, йеменскими мятежниками из движения «Хути».

Снаряд был обезврежен в небе над городом Наджран, который находится на юго-западе Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом. По словам местных жителей, они услышали громкий взрыв, а затем увидели облако дыма.