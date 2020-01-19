Число погибших в результате ракетного удара по казарме армии Йемена в провинции Мариб возросло до 100. Ранее сообщалось о 70 погибших и 50 раненых.
Власти Йемена обвиняют в обстреле мятежное хуситское движение «Ансар Аллах»,
В Йемене с августа 2014 года идёт противостояние между правительственными силами и хуситами. Наиболее активная фаза началась после вторжения в страну в марте 2015-го коалиции под руководством Саудовской Аравии.
Действия против мятежников одобрили Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Позже к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
Конфликт спровоцировал крупнейший гуманитарный кризис на планете. В ООН считают, что более 24 млн йеменцев — около 80% населения — нуждаются в гуманитарной помощи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что система противоракетной обороны Саудовской Аравии уничтожила над одним из жилых районов страны баллистическую ракету, выпущенную, предположительно, йеменскими мятежниками из движения «Хути».
Снаряд был обезврежен в небе над городом Наджран, который находится на юго-западе Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом. По словам местных жителей, они услышали громкий взрыв, а затем увидели облако дыма.
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