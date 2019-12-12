https://static.news.ru/photo/2453a484-1cb6-11ea-95ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Украинские спасатели достали из-под завалов на месте пожара в Одесском колледже последние тела людей, ранее считавшихся пропавшими без вести.

По состоянию на 6:45 12 декабря жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, ещё 14 были найдены на месте трагедии, — цитирует сайт KP.RU сообщение Нацполиции по Одесской области.

Больше в списке пропавших без вести никто не значится, однако работы на месте трагедии продолжаются, чтобы ликвидировать все последствия ЧП.

Как писал NEWS.ru, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл 4 декабря. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что власти окажут поддержку всем, кто потерял там родных. Гончарук также проинформировал, что комиссия по расследованию причин пожара должна представить результаты работы до 20 декабря. Он подчеркнул, что виновные понесут наказание. Последняя проверка здания колледжа, как сообщил украинский премьер, проводилась в июне 2014 года. Тогда специалисты выявили нарушения. В этом году объект не был среди приоритетных для проверки.