Число жертв от COVID-19 в мире превысило 160 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/834a7992-81fe-11ea-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 160 тысяч человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество заражённых в мире 19 апреля составило 2 329 539, а число выздоровевших — 595 229 человек, сообщает «Газета.ru».

Лидирующие место по количеству заражённых по-прежнему занимают США. Там зафиксировано 735 086 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Второе место всё так же за Испанией — 194 416 подтверждённых случаев заражения.

Как писал NEWS.ru ранее, количество умерших от коронавируса во Франции превысило 19 тысяч человек. По данным на 18 апреля, в реанимациях страны находятся почти 6000 человек. Отмечается, что во Франции действуют строгие санитарные ограничения.