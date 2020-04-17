Число жертв от COVID-19 в мире превысило 160 тысяч человек

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 160 тысяч человек.
По данным Университета Джона Хопкинса, количество заражённых в мире 19 апреля составило 2 329 539, а число выздоровевших — 595 229 человек,
Лидирующие место по количеству заражённых по-прежнему занимают США. Там зафиксировано 735 086 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Второе место всё так же за Испанией — 194 416 подтверждённых случаев заражения.
Как писал NEWS.ru ранее, количество умерших от коронавируса во Франции превысило 19 тысяч человек. По данным на 18 апреля, в реанимациях страны находятся почти 6000 человек. Отмечается, что во Франции действуют строгие санитарные ограничения.
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