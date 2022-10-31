Число жертв обрушения подвесного моста в Индии выросло до 130 NDTV: число жертв обрушения подвесного моста в Индии выросло до 130

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По меньшей мере 130 человек стали жертвами обрушения подвесного моста, произошедшего в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает телеканал NDTV. Спасти удалось 177 человек.

По имеющимся данным, обрушие случилось в 18:42 по местному времени 30 октября. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, затем к ним присоединились военнослужащие.

Мост на плотине Махчу у города Морби был построен более 140 лет назад, два года назад его закрыли на реконструкцию, 26 октября он был сдан в эксплуатацию. По данным СМИ, в момент обрушения на мосту находились около 500 человек, включая детей. После падения конструкции порядка 350 человек оказались в воде.

Как сообщает издание Hindu, ремонт моста осуществляла частная компания, он был открыт без сертификата пригодности.

В связи с обрушением моста в преддверии выборов партия Индийский национальный конгресс (ИНК) обвинила в трагедии Бхаратия джаната парти (БДП). Конгресс потребовал провести расследование, утверждая, что мост не получил разрешения на открытие от городских властей.