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Министр иностранных дел и разведки Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство высоко оценивает вклад советской армии в борьбе с нацизмом и помнит о подвигах солдат. Об этом сообщила газета «Известия».

Министр иностранных дел и разведки Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство высоко оценивает вклад советской армии в борьбе с нацизмом и помнит о подвигах солдат. Об этом сообщила газета...