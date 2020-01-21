Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек. За сутки от пневмонии нового типа умерло три человека. Об этом
Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек, <...> мы принимаем активные превентивные меры, — приводит сообщение заместителя главы Госкомитета ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство здравоохранения России планирует создать вакцину против нового коронавируса. Ведомство уже ведёт переговоры с Китаем о получении биоматериала. Минздрав отмечает, что на создание вакцины уйдёт не менее полугода и потребуются значительные средства.
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