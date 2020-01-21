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Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек. За сутки от пневмонии нового типа умерло три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Биня.

Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек, <...> мы принимаем активные превентивные меры, — приводит сообщение заместителя главы Госкомитета ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство здравоохранения России планирует создать вакцину против нового коронавируса. Ведомство уже ведёт переговоры с Китаем о получении биоматериала. Минздрав отмечает, что на создание вакцины уйдёт не менее полугода и потребуются значительные средства.

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