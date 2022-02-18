Число жертв наводнения в бразильском Петрополисе достигло 136

Жертвами оползней и наводнения в городе Петрополисе штата Рио-де-Жанейро в Бразилии стали по меньшей мере 136 человек. Спасатели продолжают поиски выживших. Об этом сообщил портал G1.

Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвёртый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков всё ещё возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек.

Ранее сообщалось о 104 погибших. В Институте судебной медицины уточнили, что среди жертв стихии 22 несовершеннолетних.

Пропавшими без вести числятся, согласно данным полиции, 213 человек. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, военные и волонтёры.

Оползни и наводнения в городе во вторник, 15 февраля, спровоцировали сильные дожди. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на квадратный метр, что гораздо больше, чем бывает в Бразилии в это время года.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Болсонару в связи с гибелью людей из-за сильных дождей в Бразилии и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.