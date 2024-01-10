Число жертв массовых беспорядков в Эквадоре возросло Полиция Эквадора сообщила о 10 погибших в ходе беспорядков

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Число погибших в результате беспорядков в Эквадоре возросло до 10 человек, сообщила пресс-служба национальной полиции. Новыми жертвами стали двое сотрудников правоохранительных органов. Прежде было известно о восьми погибших.

С прискорбием сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками, — говорится на странице полиции в Twitter (Х).

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито.

Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.

В посольстве России в Эквадоре рассказали, что в ходе беспорядков в стране граждане России не пострадали. При этом дипломаты призвали россиян временно воздержаться от поездок в Эквадор.