Число жертв лихорадки денге в Индии увеличилось до 120

В северном индийском штате Уттар-Прадеш от лихорадки денге скончались 120 человек, включая около 90 детей. Эпицентром заболевания стал округ Фирозабад. Вспышка денге также возникла в округах Матхура, Эта и Маинпури. Две трети заболевших составляют дети. Об этом сообщает газета The Times of India.
Отмечается, что в больницах лечение
Из-за вспышки денге в Уттар-Прадеше прекращены занятия школьников с первого по восьмой классы.
Ранее сообщалось, что в Уттар-Прадеше за неделю умерли почти 70 человек от неизвестной болезни. Как отметили в Министерстве здравоохранения Индии, заболевание сопровождается очень высокой температурой и сильным обезвоживанием. Данный недуг очень похож по симптомам на лихорадку денге, переносчиками которой являются комары.