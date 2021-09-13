Число жертв лихорадки денге в Индии увеличилось до 120

В северном индийском штате Уттар-Прадеш от лихорадки денге скончались 120 человек, включая около 90 детей. Эпицентром заболевания стал округ Фирозабад. Вспышка денге также возникла в округах Матхура, Эта и Маинпури. Две трети заболевших составляют дети. Об этом сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что в больницах лечение проходят около 12 тысяч больных лихорадкой. Почти 5 тысяч пациентов, у которых подозревается денге, размещены в 64 специальных пунктах. Все они находятся под наблюдением врачей.

Из-за вспышки денге в Уттар-Прадеше прекращены занятия школьников с первого по восьмой классы.

Ранее сообщалось, что в Уттар-Прадеше за неделю умерли почти 70 человек от неизвестной болезни. Как отметили в Министерстве здравоохранения Индии, заболевание сопровождается очень высокой температурой и сильным обезвоживанием. Данный недуг очень похож по симптомам на лихорадку денге, переносчиками которой являются комары.