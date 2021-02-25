Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

https://static.news.ru/photo/7d121aa8-778f-11eb-b84a-96000091f725_660.jpg Фото: Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Число умерших из-за коронавирусной инфекции во всём мире превысило 2,5 миллиона. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

По состоянию на 19:47 по московскому времени число летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 112,6 миллиона, передаёт РИА Новости.

За минувшие сутки, по данным на 25 февраля, на территории России выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это минимальный показатель заболеваемости с 7 октября. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, 10,8% новых заболевших не имели клинических симптомов. Общее количество инфицированных в стране с начала пандемии достигло 4 212 100. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911), Московской (495) и Нижегородской (388) областях. Общее число заражённых в России достигло 4 212 100 человек, выздоровели 3 767 664 пациента. Жертвами вируса стали 84 876, из них 446 человек умерли за последние сутки, писал NEWS.ru.