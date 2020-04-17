Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/bbee90a4-80ea-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составило 150 948 человек. Число заражённых COVID-19 превысило 2,2 млн человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, самая тяжёлая тенденция распространения коронавируса наблюдается в Соединённых Штатах, там зафиксировано более 683 тысяч заражённых и более 34 тысяч умерших. Следом идёт Испания — инфицированы 188 093 человека, а жертвами коронавируса стали 19 613 человек. В Италии больше умерших от COVID-19 — 22 745 человек, однако заражённых чуть меньше, чем в Испании, — 172 434 человека, сообщает ТАСС.

Во Франции зарегистрировано 147 тысяч случаев заражения, в Германии — 139 тысяч, а в Великобритании — 109 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выявили признаки, которые появляются на ранних стадиях заражения тяжёлой формой COVID-19. Они обнаружили, что повышение показателей ферритина, D-димера и С-реактивного белка, а также низкий показатель уровня кислорода в крови наблюдались на ранних стадиях у пациентов, которым позже понадобилась госпитализация и подключение к аппарату ИВЛ.