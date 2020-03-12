Новыми жертвами коронавируса в Италии стали 188 человек. Общее количество погибших от COVID-19 в республике превысило тысячу человек к 12 марта, сообщает ТАСС.
По информации главы национального департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, число инфицированных выросло на две тысячи итальянцев — до 12,8 тысячи.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.
В России зафиксировано 29 случаев заражения.
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