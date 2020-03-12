https://static.news.ru/photo/8a8f2f46-6489-11ea-a471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Новыми жертвами коронавируса в Италии стали 188 человек. Общее количество погибших от COVID-19 в республике превысило тысячу человек к 12 марта, сообщает ТАСС.

По информации главы национального департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, число инфицированных выросло на две тысячи итальянцев — до 12,8 тысячи.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.

В России зафиксировано 29 случаев заражения.