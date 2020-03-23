https://static.news.ru/photo/04a13ea8-6cfc-11ea-9815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее число погибших от коронавирусной инфекции нового типа во всём мире превысило 15 тысяч. Случаи инфицирования подтверждены более чем в 150 странах.

По данным на 23 марта 2020 года, заразились свыше 330 тысяч. Смертность составляет около 4,5%, передаёт портал coronavirus-monitor.ru. Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

В России зафиксировано 438 случаев заражения. Число выздоровевших составляет 18 человек.

Производство медицинских масок увеличено в России до 1,5 млн изделий в сутки силами 300 производителей по всей стране. Однако как минимум три недели медицинских масок в продаже не было.

Дефицит породил разного рода альтернативные предложения — главным образом, онлайн. Однако, как утверждают специалисты, вне аптечных сетей маски продаются не только по завышенным ценам, они часто не имеют соответствующих документов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти на фоне распространения коронавируса нового типа готовы рассматривать обнуление импортных пошлин не только по медикаментам и компонентам для их изготовления. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, проект 20 марта был внесён в Евразийскую экономическую комиссию, которая примет окончательное решение. По мере необходимости власти готовы работать над расширением утверждённого списка.