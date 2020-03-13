Количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.
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Некоторое время назад число жертв заболевания составляло 4,9 тысячи человек. При этом количество заразившихся превышало 131 тысячу человек, а выздоровевших было около 70 тысяч.
В России за последние сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности официально подтверждены данные о 32 заболевших.
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав России посвятил коронавирусу отдельный раздел своего сайта. Он содержит информацию, предназначенную как для медработников, так и граждан.
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