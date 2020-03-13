https://static.news.ru/photo/533b319a-6527-11ea-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: INA Photo Agenc/www.imago-images.de/Global Look Press

Количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводные данные.

Некоторое время назад число жертв заболевания составляло 4,9 тысячи человек. При этом количество заразившихся превышало 131 тысячу человек, а выздоровевших было около 70 тысяч.

В России за последние сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности официально подтверждены данные о 32 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав России посвятил коронавирусу отдельный раздел своего сайта. Он содержит информацию, предназначенную как для медработников, так и граждан.