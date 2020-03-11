Девять человек убиты в Донбассе за две недели. Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.
Заявление прозвучало по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, которые проходили в Минске.
За последние две недели число погибших достигло девяти, что составляет более одной трети гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо, —
цитируетГрау РИА Новости.
Представитель ОБСЕ настоятельно призвала стороны соблюдать обязанности по соблюдению режима полного прекращения огня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о подготовке к обмену пленными в Донбассе. По его словам, это может произойти в марте.
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