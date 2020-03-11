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Двое американцев и один британский солдат погибли после ракетного обстрела военной базы Таджи в пригороде иракской столицы. Не менее одиннадцати военнослужащих НАТО ранены.

По информации репортёра FOX News Дженнифер Гриффин, атакующие использовали 15 ракет от советской реактивной установки «Катюша». Военные не знают, кто стоит за обстрелом. У террористов ИГИЛ (запрещена в РФ. —...