Число погибших из-за стрельбы в аэропорту Кабула увеличилось до 12

Общее число погибших в результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула составило 12 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) призвали граждан покинуть аэропорт и вернуться домой.

О стрельбе рядом с воздушной гаванью стало известно 17 августа. Выстрелы были сделаны из американского вертолёта. Издание Pajhwok утверждало, что три человека были убиты, а ещё 10 — ранены.

В Пентагоне объяснили, что американские военные открыли огонь для сдерживания толпы. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что солдаты непосредственно не стреляли в людей.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.