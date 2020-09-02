Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 26 млн человек

https://static.news.ru/photo/396214de-edb0-11ea-9d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки. При этом в США, Бразилии и Индии с начала пандемии заболели более чем по 3 млн человек. В США выявлено 6 113 510 случаев заболевания, умерли 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн. В Бразилии заболели 3 997 865 человек, из них скончались 123 780 человек, поправились 3,38 млн. В Индии 3 853 406 заболевших, 67 376 умерших и 2,97 млн выздоровевших.

Согласно данным портала статистики Worldometer, коэффициент смертности на миллион жителей планеты достиг 111,3. Так, в США на миллион населения умерли 573 человека, в Бразилии — 582, в Индии — 49.

Как писал NEWS.ru ранее, четверть добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях первой российской вакцины от коронавируса, получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.