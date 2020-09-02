Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 26 млн человек

Число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки. При этом в США, Бразилии и Индии с начала пандемии
Согласно данным портала статистики Worldometer, коэффициент смертности на миллион жителей планеты
Как писал NEWS.ru ранее, четверть добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях первой российской вакцины от коронавируса, получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен