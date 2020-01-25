https://static.news.ru/photo/899602da-3f69-11ea-9684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Китая зафиксировано 1355 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Ранее сообщалось о 1287 заболевших. Число погибших не изменилось (41).

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, в результате пневмонии погиб 41 человек, в том числе 40 в провинции Хубэй и один в провинции Хэйлунцзян, — сообщает Global Times.

Уточняется, что в Таиланде были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом, Япония, Республика Корея, США, Франция и Вьетнам подтвердили по два случая, Сингапур — три, Непал — один.

Как писал NEWS.ru, китайские власти решили построить в городе Ухань вторую больницу для пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Её планируется возвести за полмесяца. 24 января в Ухани началось строительство первого такого специализированного госпиталя. Его хотят закончить за шесть дней. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до тысячи пациентов. Вторая больница будет рассчитана на лечение одновременно 1,3 тысячи пациентов.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV.