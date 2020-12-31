Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки выросло на 470 тысяч

https://static.news.ru/photo/ce6f2ae0-4c4b-11eb-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

За минувшие сутки в мире выявлено 470 046 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболели 81,9 млн жителей Земли.

За 24 часа жертвами инфекции стали 9,9 тысячи человек, а общее число умерших превышает 1,8 млн человек.

Свыше половины новых случаев заражения приходится на Европу. На втором месте Северная и Южная Америка, на третьем — Юго-Восточная Азия.

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Американский Университет Джона Хопкинса при подготовке статистики учитывает как официальные цифры, так и сведения из СМИ и других открытых источников. Согласно его данным, число заболевших в мире превышает 83,5 млн. Из них скончались 1,82 млн и 47,1 млн выздоровели.

Лидирующую позицию по уровню заболеваемости продолжают удерживать США, где количество заражений за всё время пандемии приближается к 20 млн. На втором месте Индия (10,2 млн), на третьем — Бразилия (7,6 млн).

Россия занимает четвёртое место. В нашей стране за сутки зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения. Из больниц выписаны 25,7 тысячи пациентов, умерли 536 человек. Всего в РФ заболели более 3 млн человек, из которых выздоровели 2,5 млн и 57,5 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Филиппин закрыли въезд в страну из США. Причиной тому стало обнаружения на территории Штатов новой мутации коронавируса.