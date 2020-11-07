Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 49 млн

https://static.news.ru/photo/b1e27cfa-20c8-11eb-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 49,3 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Жертвами инфекции за время пандемии стали 1,2 млн человек, выздоровели — 32,4 млн.

Лидируют по уровню заболеваемости США, где выявлено свыше 9,7 млн случаев заражения. На втором месте Индия (более 8,4 млн), на третьем — Бразилия (свыше 5,6 млн).

По уровню смертности рейтинг также возглавляют США — 236 тысяч человек. Второе и третье места занимают Бразилия и Индия — 162 тысячи и 125,5 тысячи соответственно.

Россия, где выявлено более 1,7 млн заболевших, находится на четвёртом месте. Жертвами инфекции в стране стали 29,8 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором советует миру готовиться к новой вероятной пандемии. В ВОЗ уверены, что люди в силах победить коронавирус «силой науки и солидарности».