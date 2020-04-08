Число заразившихся COVID-19 резко возросло в Японии

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Количество заразившихся коронавирусом в Японии за последние сутки возросло на 400 человек. При этом около полутора сотен новых случаев инфицирования пришлось на Токио.

В общей сложности, численность заражённых в Стране восходящего солнца превышает 5,8 тысячи человек. Жертвами инфекции на стали 109 человек – за последние два дня скончались двое заболевших.

В семи префектурах, где проживают порядка 55 млн человек, начал действовать режим чрезвычайной ситуации. При этом жёсткий карантин не вводится, местные власти просят жителей не покидать своих домов без острой необходимости, сообщает ТАСС.

Всего в мире, по последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели – свыше 309 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли – 66.

Ранее NEWS.ru писал, что японским семьям, доходы которых резко упали в связи с пандемией, будет выплачено по 300 тысяч иен ($2800). Соответствующее решение было принято правительством страны.