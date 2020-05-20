Число заражённых коронавирусом в мире превысило пять миллионов

https://static.news.ru/photo/24afc112-9a77-11ea-a655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество случаев коронавируса в мире перевалило за пять миллионов, говорится в статистике сайта Worldometer.

Согласно данным портала, более 1,97 млн пациентов выздоровели, свыше 325 тысяч с COVID-19 умерли. В настоящее время болеют более 2,7 млн человек.

Лидируют по числу заболевших США, где сначала вспышки зафиксировано свыше 1,5 млн случаев коронавируса. Жертвами болезни стали более 93 тысяч человек. На втором и третьем месте находятся Россия и Испания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504.