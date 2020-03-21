https://static.news.ru/photo/288e65ba-6bbd-11ea-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в мире достигло 266 073, жертвами стали 11 184 человека по состоянию на 20 марта.

За сутки число инфицированных возросло на 32 тысячи человек, а число жертв увеличилось на 1344, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных ТАСС.

Отмечается, что больше всего случаев заражения и смертей — в Европе. Чуть меньше — в западнотихоокеанском регионе (Китай, Япония и Республика Корея).

С 19 по 20 марта о первых случаях заражения коронавирусом сообщили шесть стран, отмечает ВОЗ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп осудил Китай за несвоевременное предупреждение о коронавирусе. По его мнению, КНР должна была предупредить о вспышке коронавируса на два-три месяца раньше.