Количество инфицированных коронавирусом нового типа в мире достигло 266 073, жертвами стали 11 184 человека по состоянию на 20 марта.
За сутки число инфицированных возросло на 32 тысячи человек, а число жертв увеличилось на 1344,
Отмечается, что больше всего случаев заражения и смертей — в Европе. Чуть меньше — в западнотихоокеанском регионе (Китай, Япония и Республика Корея).
С 19 по 20 марта о первых случаях заражения коронавирусом сообщили шесть стран, отмечает ВОЗ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп осудил Китай за несвоевременное предупреждение о коронавирусе. По его мнению, КНР должна была предупредить о вспышке коронавируса на два-три месяца раньше.
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