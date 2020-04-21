Число заражённых коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

https://static.news.ru/photo/92b1491e-83e9-11ea-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн.

Как свидетельствуют подсчёты, основанные на информации органов власти стран мира, инфицированы 2 501 156 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (788 тысяч), Испании (204 тысяч), Италии (181 тысяч), Франции (156 тысяч и Германии (147 тысяч).

Число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 659 тысяч, погибли более 171 тысячи человек, передаёт ТАСС.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.

Ранее NEWS.ru писал об указе Собянина, согласно которому власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза.