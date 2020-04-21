Число заражённых коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн.
Как свидетельствуют подсчёты, основанные на информации органов власти стран мира, инфицированы 2 501 156 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (788 тысяч), Испании (204 тысяч), Италии (181 тысяч), Франции (156 тысяч и Германии (147 тысяч).
Число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 659 тысяч, погибли более 171 тысячи человек,
В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.
Ранее NEWS.ru писал об указе Собянина, согласно которому власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза.
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